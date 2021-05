Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w piątek zamożne kraje, by zamiast wykorzystywać posiadane preparaty przeciw Covid-19 na szczepienie dzieci i nastolatków, przekazały te dawki na rzecz programu COVAX, dzięki któremu szczepionki trafiłyby do państw rozwijających się.