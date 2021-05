"Mamy 3288 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 80 osób, a w wyniku współistnienia zakażenia z innymi chorobami - 209 pacjentów. W sumie to 289 zmarłych. Liczba zakażeń od początku pandemii wzrosła do 2 mln 849 tys. 14, natomiast zgonów do 71 tys. 311. W ciągu doby wyzdrowiało 4526 chorych.