Powiat wolny od koronawirusa. Dziennikarze "Raportu" sprawdzili, jak to możliwe

A o tym, że szczepienia naprawdę pomagają w walce z pandemią przekonali się mieszkańcy Kolna na Podlasiu. Tam od ponad tygodnia nie ma nowego przypadku zakażenia koronawirusem. A jak to osiągnęli - o to w programie "Raport" pytała Paulina Rutkowska.

Podlaskie Kolno i jego okolice to obecnie jedno najbezpieczniejszych miejsc. To pierwszy w Polsce powiat, w którym przez osiem dni nie zanotowano żadnego nowego przypadku zakażenia koronawirusem. Od tygodni w całym województwie podlaskim notuje się najniższą liczbę przypadków.

Powiat kolneński liczy 38 tysięcy mieszkańców, a to oznacza, że na jeden kilometr kwadratowym przypada zaledwie 40 osób, w całym kraju z kolei średnia jest trzy razy większa.

- To jest teren rolniczy, mieszkańcy nie spotykają się na każdym kroku, jest możliwość zachowania dystansu. Poza tym prawie każdy ma tutaj swój ogródek, mamy takie naturalne produkty. Mniej korzystamy z supermarketów, gospodarstw wielkohetarowych. To ma ogromny wpływ - mówi Urszula Gołębiewska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie.

To, że powiat kolneński jest niemal wolny od koronawirusa pokazuje sytuacja w miejscowym szpitalu. Jeszcze oddział covidowy z blisko czterdziestoma łóżkami był zapełniony, a dziś świeci pustkami. Szpital opuścił właśnie ostatni z pacjentów zakażonych koronawirusem.

Pielęgniarka zaszczepiła 4000 osób

- Kiedy u nas był już szczyt, to w Polsce trzecia fala dopiero się rozkręcała. Teraz wygląda na to, że mamy koniec i to jest nadzieja dla reszty kraju, że niebawem będzie lepiej - mówi Grzegorz Łojewski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

Jednak nie byłoby takiego wyniku, gdyby nie masowa akcja szczepień. Podczas, gdy w kraju średnia zaszczepionych osób wynosi 11 procent, w powiecie przekroczyła już 27.

- Od początku nasza dewiza była taka, że jeśli ktoś chce się zaszczepić to musi mieć możliwość to zrobić szybko. Sam zakwalifikowałem do szczepień ponad 5400 osób, nasza pielęgniarka zaszczepiła już ponad 4000 - mówi dr Maciej Lendzioszek, koordynator ds. szczepień w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.