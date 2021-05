W ciągu ostatniej doby w Indiach w związku z Covid-19 zmarło 4205 osób, zwiększając bilans zgonów od wybuchu epidemii koronawirusa w tym kraju do 254 197 - wynika z danych opublikowanych w środę przez indyjskie ministerstwo zdrowia. Zdiagnozowano 348 421 nowych zakażeń, przez co łączna liczba infekcji wzrosła w Indiach do 23,3 mln.