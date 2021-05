Runął wieżowiec trafiony izraelską rakietą. Islamski Dżihad zapowiada odwet [WIDEO]

Tak wygląda Gaza po ostrzale izraelskich rakiet. - Świadkowie mówią, że wieża mieszkalna w Gazie zawaliła się w wyniku izraelskiego nalotu

Świadkowie twierdzą także, że mieszkańcy budynku i ludzie mieszkający w pobliżu zostali ostrzeżeni, aby ewakuować okolicę na około godzinę przed nalotem. Nie było od razu jasne, czy budynek został w pełni ewakuowany i czy były ofiary. Według niepotwierdzonych informacji jedna z rakiet spadła w centrum.

Footage as the Gaza factions attempt to disrupt the precision Israeli defenses with overwhelming rocket attacks over main population centers around Tel Aviv this night pic.twitter.com/IlcIoz8Q3K