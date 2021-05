Ataki w Izraelu i Strefie Gazy. Obie strony zaapelowały do ONZ

Władze Izraela wezwały w czwartek Radę Bezpieczeństwa ONZ i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do "jednoznacznego potępienia masowych ataków" z palestyńskiej Strefy Gazy. List został przekazany do ONZ dzień po tym, jak ambasador Palestyny przy ONZ Rijad Mansur wystosował podobne pismo.

"Wzywamy społeczność międzynarodową do jednoznacznego potępienia masowych ataków grup terrorystycznych w Strefie Gazy na izraelskich cywilów i skupiska ludności oraz do poparcia podstawowego prawa Izraela do samoobrony" - napisał w liście Gilad Erdan, ambasador Izraela w USA i przy ONZ.

"Państwo Izrael nie jest zainteresowane eskalacją przemocy. Jednak Izrael ma prawo i obowiązek bronić swojego narodu i suwerenności i będzie nadal stanowczo to robić" - dodał.

List ambasadora Palestyny

List izraelskiego dyplomaty został przekazany do ONZ dzień po tym, jak ambasador Palestyny przy ONZ Rijad Mansur wystosował podobne pismo, w którym napisał, że "społeczność międzynarodowa, w szczególności Rada Bezpieczeństwa, musi bezzwłocznie zażądać od Izraela zaprzestania ataków na palestyńską ludność cywilną".

Zażądał również, aby Izrael zaprzestał swoich "planów przymusowego wysiedlenia i czystek etnicznych Palestyńczyków w Jerozolimie".

Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, trzecie od poniedziałku, zaplanowano na piątek. W odróżnieniu od dwóch poprzednich, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami z udziałem przedstawicieli Izraela i Palestyny, tym razem będzie ono miało charakter publiczny.

Piątkowa sesja RB ONZ, która odbędzie się w formie wideokonferencji, została zwołana na wniosek Tunezji, Norwegii i Chin.

