Program szczepień jest na ostatniej prostej. W poniedziałek rząd zapowiedział skrócenie odstępu przed drugą dawką szczepionki, a od poniedziałku na szczepienia będą mogli się zapisywać także 16- i 17-latkowie. Czy jesteśmy już na drodze do ostatecznego zwycięstwa nad pandemią? O to swoich gości – Andrzeja Fala i Pawła Basiukiewicza – zapyta Bogdan Rymanowski w "Gościu Wydarzeń".

- Jest szansa, że jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta. Może długa, trwająca jeszcze kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem - powiedział premier Mateusz Morawiecki na stadionie PGE Narodowy otwierając kampanię informacyjna dotyczącą szczepień powszechnych na COVID-19.

Czy rzeczywiście możemy spodziewać się powrotu do normalności w najbliższych miesiącach? A skoro tak, to jak ta "nowa normalność" może wyglądać? Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Gościu Wydarzeń" będą prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, dziekan Wydziału Medycznego UKSW oraz Paweł Basiukiewicz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych ze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Program dziś o godz. 19:20 w telewizji Polsat News i na Polsatnews.pl.

