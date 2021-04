"To koniec tej epidemii". Dr Basiukiewicz chce zakończenia "wielkiej smuty"

To już jest koniec tej epidemii. Równomierne spadki (zakażeń - red.) 40 proc. tygodniowo. Zdjąć nakaz maskowy. Otworzyć punkty podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - apeluje dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Lekarz opublikował wpis na Twitterze, w którym wzywa do otwarcia gospodarki.

"Otworzyć szkoły. Otworzyć gospodarkę. Nie dla paszportu szczepionkowego. Zakończyć tę wielką smutę" - napisał dr Basiukiewicz.

Przedstawił też wykres i kalkulacje dot. pozytywnych wyników testów na obecność COVID-19 w poszczególnych województwach.

Wcześniej we wtorek wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował o planie odmrażania gospodarki. W środę podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ma przedstawić propozycje dot. kalendarza odmrożenia gospodarki.

Gowin: "kalendarz odmrażania" powinien być intensywny

Wicepremier poinformował, że zarekomenduje, by od 4 maja mogła zostać otwarta całość handlu detalicznego, kluby fitness oraz to, by mogły otworzyć się ogródki restauracyjne.

Dodał, że jego zdaniem od 4 maja hotele powinny móc zacząć przyjmować gości, choć do połowy obłożenia w danym obiekcie.

Według Gowina "kalendarz odmrażania" powinien być intensywny, tak by od 1 czerwca mogła się otworzyć cała gospodarka, choć w reżimie sanitarnym.

We wtorek resort zdrowia poinformował o 5 709 nowych przypadkach koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia z innymi schorzeniami - 361. W szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów.

W poniedziałek resort zdrowia informował o 3 451 nowych zakażeniach. We wtorek tydzień temu liczba ta wynosiła z kolei 9 246.

W szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

MZ poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory.

