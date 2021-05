Media: Waszyngton nie zgadza się na piątkową sesję ONZ ws. konfliktu w Izraelu

Według Reutera Waszyngton, sprzeciwia się organizacji sesji.

ZOBACZ: Ataki w Izraelu i Strefie Gazy. Obie strony zaapelowały do ONZ

Przedstawiciele USA oświadczyli, że dyskusja w Radzie nie byłaby produktywna. Nie wykluczyli jednak, że zgodzą się na ewentualne posiedzenie we wtorek.

Od poniedziałku odbyły się dwa pilne posiedzenia RB ONZ. Za każdym razem za zamkniętymi drzwiami i z udziałem przedstawicieli Izraela i Palestyny.

Apel Putina i ONZ

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, którzy w czwartek rozmawiali ze sobą w formie wideokonferencji, wezwali Izraelczyków i Palestyńczyków do zakończenia trwających czwarty dzień walk - poinformował Kreml.

ZOBACZ: Wymiana ognia w Izraelu. Zamieszki na ulicach

"W świetle eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego widzimy, że najważniejszym priorytetem jest zakończenie przemocy po obu stronach i bezpieczeństwo ludności cywilnej" - oświadczył Kreml po rozmowie Putina i Guterresa.

W oświadczeniu podkreślono, że obaj rozmówcy ponownie opowiedzieli się za rozwiązaniem konfliktu opartym na dwupaństwowości, co byłoby zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Izraela i Palestyny.

Komunikat Francji

Także prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że jest zaniepokojony eskalacją przemocy między Izraelem a Palestyńczykami i wzywa do "ostatecznego zresetowania" negocjacji między obiema stronami - poinformował w czwartek Pałac Elizejski.

Służby prasowe Macrona podały, że francuski prezydent rozmawiał telefonicznie z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem i "zdecydowanie potępił ataki, przeprowadzone przez Hamas i inne ugrupowania terrorystyczne”, które "zagrażają ludności Tel Awiwu" i szkodzą "bezpieczeństwu państwa Izrael".

Macron złożył także Abbasowi kondolencje w związku z "licznymi stratami wśród palestyńskiej ludności cywilnej w wyniku operacji wojskowych i trwających starć z Izraelem". Poprosił także Abbasa o "wykorzystanie wszelkich środków, aby spokój w regionie został przywrócony tak szybko, jak tylko to możliwe".

Ostrzeżenie MSZ

- Wzywamy obie strony do deeskalacji i niepodejmowania kroków, które mogą przyczynić się do zaostrzenia sytuacji. Liczymy w tej chwili na wyciszenie emocji, bo to jest teraz najważniejsze - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk o konflikcie izraelsko-palestyńskim.

Wawrzyk został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o zaostrzający się konflikt izraelsko-palestyński. - Wzywamy obie strony do deeskalacji, do niepodejmowania kroków, które mogą się przyczynić do zaostrzenia sytuacji. Uważamy, że w takiej sytuacji najlepsza jest rozmowa i dialog" - powiedział. "Liczymy w tej chwili na wyciszenie emocji, bo to jest w tej chwili najważniejsze - dodał.

- Polskich obywateli, którzy są na miejscu, wzywamy przede wszystkim do kontaktu z naszymi placówkami, ale też do unikania miejsc, w których odbywają się zgromadzenia, co do których są ostrzeżenia - podkreślił wiceszef MSZ.

WIDEO - Tragedia w Izraelu. Co najmniej 44 osoby zginęły stratowane przez tłum Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP