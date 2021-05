Wymiana ognia w Izraelu. Zamieszki na ulicach

Od rozpoczęcia w poniedziałek wieczorem eskalacji militarnej między Hamasem, zbrojnym ruchem islamistycznym sprawującym władzę w Strefie Gazy, a Izraelem z palestyńskiej enklawy wystrzelono w kierunku terytorium państwa żydowskiego około 1500 rakiet - wynika z najnowszych doniesień izraelskiej armii.

W nocy Hamas intensywnie testował izraelski system obrony przeciwlotniczej Iron Dome. Mimo przechwycenia znacznej części rakiet, część z nich uderzyła w tereny zurbanizowane Izraela. Ucierpiało między innymi miasto Petah Tikva, znajdujące się wschód od Tel Awiwu. Jak podaje dziennikarz "Times of Israel" Emanuel Fabian, 20 osób z lekkimi obrażeniami zostało przetransportowanych do szpitala.

Aftermath of the rocket impact and fire in Petah Tikva. Some 20 people were evacuated to hospital in light condition. (Photos: Meshi Ben Ami) pic.twitter.com/W1F1fduJZU

Z powodu dużego natężenia ostrzału rakietowego, niebezpieczne stają się odłamki i pozostałości spadających rakiet po przechwyceniu ich przez Irone Dome. W miejscowości Riszon le-Cijjon, znajdującej się na południe od Tel Awiwu, tego typu odłamki wpadły do środka domu robiąc dziurę w dachu.

More from the shrapnel impact in Rishon Letzion. No injuries. pic.twitter.com/YabWmLsVtB

Coraz bardziej niebezpieczna sytuacja staje się również w samym Izraelu. Dochodzi do starć ulicznych w takich miastach jak Jaffa, Hajfa czy Lod. Zwłaszcza w tym ostatnim sytuacja jest najbardziej niestabilna.

- Wczoraj w wyniku zamieszek spłonęła synagoga oraz lokalne żydowskie biznesy. W odpowiedzi żydzi obrzucali kamieniami arabskie przedsiębiorstwa w Tel Awiwie - mówi polsatnews.pl mieszkaniec Tel Awiwu.

Izraelski rzecznik IDF poinformował, że dzisiaj Sztabowi Generalnemu zostaną przedstawione plany do zatwierdzenia lądowej operacji przeciwko Strefie Gazy.

W środę pojawiały się informacje o znaczeniu domów, zamieszkanych przez arabskich obywateli Izraela. Doszło do wtargnięć uzbrojonych grup żydowskich do mieszkań. Arabscy kierowcy byli obrzucani kamieniami, a tłum krzyczał "śmierć arabom".

Quick thread of videos showing what Palestinians are facing right now:



Here, Palestinian children (citizens of Israel btw) break down crying as an Israeli mob tries to break into their home in Haifa:pic.twitter.com/AtScdwv1dC