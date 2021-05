Matury 2021. W czwartek geografia oraz języki obce na poziomie podstawowym. Rozwiązania w Interii

Geografia należy na maturze do grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania geografii zadeklarowało 53,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 19,9 proc. z nich.

Język angielski pierwszym wyborem

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest zaś obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Od lat najczęściej wybieranym przez nich językiem obcym jest angielski. W tym roku wybrało go ok. 95 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzamin z języka angielskiego na tym poziomie podstawowym został przeprowadzony w ubiegłym tygodniu - 6 maja.

Drugi w kolejności wyborów maturzystów wśród języków obcych na poziomie podstawowym jest język niemiecki - chce go zdawać 10,5 tys. tegorocznych absolwentów, a trzeci rosyjski - wybrało go 3,8 tys. absolwentów. Pozostałe trzy języki (francuski, hiszpański i włoski) na poziomie podstawowym chce zdawać łącznie 1,4 tys. absolwentów.

Zamiana wymagań przez pandemie

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch – 29,3 proc, do trzech – 24,7 proc., do czterech – 5 proc., do pięciu – 0,5 proc., a do sześciu – 0,1 proc.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski. Na drugim miejscu znalazła się matematyka, na trzecim – język polski, na czwartym – geografia, na piątym – biologia.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja.

