Deszcze, burze i chłodniej. Pogoda na czwartek

W czwartek deszczowo, a miejscami także burzowo, będzie w województwach zachodnich, południowych i północno-wschodnich. Na pozostałym obszarze utrzyma się jeszcze słoneczna aura, jednak zachmurzenie wzrośnie.

Ostrzeżenie przed ulewami i burzami

Na Ziemi Lubuskiej i Śląsku w trakcie ciągłych opadów spadnie do 20 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi. Z kolei podczas burz w ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań.

Grad może mieć średnicę do 2 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Spadek temperatury i ciśnienia

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 21 stopni na zachodnim Pomorzu. Wiatr nadal będzie porywisty, do 45 km/h, i nieznacznie obniży temperaturę odczuwalną.

Ciśnienie przez cały dzień będzie szybko obniżać się. Barometry pokażą w samo południe od 1000 hPa na Dolnym Śląsku do 1005 hPa na Suwalszczyźnie. Biomet nadal będzie nam sprzyjać, tylko podczas opadów i burz możemy odczuwać senność, rozkojarzenie i ból głowy.

