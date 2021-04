Lublin szuka ochotników do ratowania żab

Coroczna migracja płazów w okolicach Zalewu Zemborzyckiego trwa. Miasto w pobliżu ulic - Janowskiej i Lipskiej - ustawiło płotki naprowadzające. Pod nimi umieszczone są pojemniki, do których wpadają żaby. Lublin szuka wolontariuszy, którzy pomogą w przenoszeniu stworzeń w bezpieczne miejsce.

- Wczoraj otrzymaliśmy kilka telefonów od chętnych do wzięcia udziału w akcji. Ochotnicy zostali poinformowani, w jaki sposób należy postępować ze zwierzętami. Dodatkowo zostali wyposażeni w krótką instrukcję oraz mapkę wskazującą, dokąd migrujące płazy należy przenieść - informuje Blanka Rdest-Dudak.

Miasto Lublin Siatki zagradzające płazom wejście na drogę

- Niestety, obecna pogoda pokrzyżowała nam i zwierzętom plany… Takie warunki atmosferyczne na pewno nie zachęcają do migracji. Czekamy na wzrost temperatury - dodaje.

Liczą się chęci i wolny czas

Kto może pomóc płazom? - Liczą się dobre chęci i zaoferowanie wolnego czasu. Poza tym nie mamy specjalnych kryteriów. Oczywiście, jeśli chodzi o udział dzieci i młodzieży, zależy nam, by w takim przypadku była zapewniona opieka osoby dorosłej - podkreśla zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

Ważne, by ochotnicy zgłaszali termin, w którym chcą pomóc. Istotne jest również podanie lokalizacji, gdzie będą pracować. Warto, by osoby biorące udział w akcji, monitorowały liczbę odnalezionych żab. - Dla nas to ważne dane i pomoc na przyszłość. Dzięki temu będziemy wiedzieli, gdzie skupić w przyszłych latach większą uwagę - zaznacza Rdest-Dudak.

Wolontariusze powinni pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Osoby biorące udział w akcji muszą być wyposażone w rękawiczki i pudełko lub wiadro, do którego będą przekładać żaby z pojemników zlokalizowanych przy siatkach.

Chętni do udziału w akcji mogą zgłaszać się cały czas. - Dopóki płazy będą pojawiać się na tym terenie, będziemy musieli zapewnić im pomoc w migracji - zapowiada zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

"Masowo giną pod kołami samochodów"

- Wiosną, po wybudzeniu z zimowego snu, żaby przemieszczają się do najbliższych zbiorników wodnych w celach godowych. Na drodze ich wędrówki często znajdują się ruchliwe jezdnie, gdzie masowo giną pod kołami samochodów - mówi Blanka Rdest-Dudak.

Kierowcy przemieszczający się w okolicach Zalewu Zemborzyckiego powinni zachować szczególną uwagę.

"Wszystkie gatunki żab i ropuch w Polsce znajdują się pod ochroną" - przypomina miasto w komunikacie informującym o akcji. Warto pamiętać, że wspomniane stworzenia pomagają nam w walce z owadami i insektami. "Żaby są naturalnymi wrogami wielu szkodników" - dodają organizatorzy.

