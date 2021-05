Pies wpadł do studni. Uratowali go strażacy

Psa, który na terenie opuszczonej posesji na Lubelszczyźnie wpadł do studni, uratowali strażacy z PSP w Radzyniu Podlaskim. - Po naszej interwencji zwierzę zostało z osobą zgłaszającą - sąsiadem działki - powiedział polsatnews.pl st. kpt. Krzysztof Gomółka.

We wtorek strażaków z PSP w Radzyniu Podlaskim skierowano do miejscowości Tchórzew Kolonia. Na terenie opuszczonej posesji, do niezabezpieczonej studni, wpadł pies.

- Przebywał na głębokości około 4 metrów, był wystraszony - relacjonował polsatnews.pl oficer prasowy st. kpt. Krzysztof Gomółka.

Mundurowi rozstawili drabinę, po której do wnętrza studni wszedł zabezpieczony członek jednostki. Psu założono uprząż i wydobyto go na powierzchnię. - Po naszej interwencji został z osobą zgłaszającą - sąsiadem działki. Pan wiedział, do kogo należał - dodał Gomółka.

Spadł z ośmiu metrów

To kolejny przypadek interwencji o podobnym charakterze. Pod koniec stycznia strażacy-ochotnicy z Białośliwia (wielkopolskie) dotarli do psa uwięzionego na głębokości około 8 metrów.

Uratowanego czworonoga przekazano jego właścicielom, a moment akcji uwieczniono na fotografii.

ac/ sgo/Polsatnews.pl