"Ręka Boga", czyli pielęgniarka w walce z samotnością w szpitalu

Na jednym z portali społecznościowych pojawił się wpis brazylijskiej pielęgniarki, która postanowiła wykorzystać swoją kreatywności i znaleźć rozwiązanie, które wesprze jej pacjentów.

Gumowe rękawiczki, wypełnione gorącą wodą ma być substytutem dotyku dla pacjentów, którzy przebywają w szpitalu. Połączone i oplecione wokół ręki tworzą kontaktu z inną ludzką dłonią.

Zdaniem pielęgniarki dzięki temu rozwiązaniu pacjenci czują się spokojniejsi. To zwiększa szanse na powrót do zdrowia.

Szpitalna samotność

Ze względu na restrykcje związane z pandemią wielu pacjentów choruje, a nawet umiera w samotności. Obowiązujące zakazy nie pozwalają im na spotkania z bliskimi. Okazuje się, że brak takiego kontaktu może mieć istotny wpływ na samopoczucie, a to w konsekwencji na walkę z chorobą.

Lidiane Melo, brazylijska pielęgniarka, która na jednym z portali społecznościowych podzieliła się zdjęciem z wykorzystaniem tego rozwiązania, zwraca uwagę na możliwy wpływ dotyku na poziom saturacji.

"Po raz kolejny profesjonalista służby zdrowia robi co w ich mocy dla pomocy pacjenta. W SUS uczymy się radzić sobie najlepiej z tym, co mamy! Zrobiłam tę rękawicę z gorącą wodą, aby poprawić wlew pacjenta i zobaczyć więcej saturacji oraz - mam nadzieję - że poczuje się jak ktoś trzymający ją za rękę" - napisała Lidiane Melo.

Zdjęcie w ciągu kilku tygodni zyskało ogromną popularność, a wynalazek stworzony przez Lidiane Melo, internauci określają "ręką Boga".

A heartbreaking sign of the times: In isolation wards where patients die alone, craving the touch of their loved ones, nurses fill gloves with warm water to simulate that comfort. They call it the Hand of God. pic.twitter.com/KAhzweRlB4