Atak Hamasu nastąpił, gdy minął termin ultimatum postawionego przez Hamas na wycofanie izraelskich sił bezpieczeństwa z terenów meczetu Al-Aksa. Obie strony informują o zabitych wśród osób cywilnych. Jak podał Sky News Arabia w jednym z nalotów izraelskich zginać miały również trzy osoby z jednej rodziny w tym kobieta. Natomiast Siły Obronne Izraela (IDF), poinformowały o sześciu rannych cywilach w Aszkelonie.

🚨 As non-stop barrages of rockets continue to be fired toward southern Israel, an apartment building in Ashkelon was hit. 6 civilians were injured. Waking up to terror should NOT be a daily reality. pic.twitter.com/ZrCEjhIw1x

IDF poinformował, że dokonał 130 ataków na cele związane z Hamasem oraz że zlikwidował 15 członków tej organizacji. Zniszczono również dwa tunel biegnąc pod murem wokół Strefy Gazy. Strona Palestyńska informuje o 22 zabitych w tym 9 dziewięciorgu dzieci. Według UNICEF zginęło sześcioro dzieci, czworo z jednej rodzinny.



Premier Izraela Binjamin Netanjahu uznał ataki Hamasu za przekroczenie "czerwonej linii" i zapowiedział, że walki mogą "potrwać jakiś czas". Jest to pierwsza taka deklaracja premiera od 2014 roku.

At least six Palestinian children killed in the Gaza Strip this evening, four from one family. The number of child casualties is likely higher. It is time to prevent any further escalation of violence, protect civilians, and stop all violations against children. #AChildIsAChild