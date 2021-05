Po godz. 20 rozpoczął się ostrzał rakietowy w Izraelu i Gazie. Mieszkańców wieżowców ze Strefy Gazy ewakuowano z powodu gróźb ze strony Izraela. "Polska wzywa wszystkie strony konfliktu do powstrzymania przemocy i zapobieżenia kolejnym ofiarom śmiertelnym. Potępiamy wszystkie działania, które doprowadziły do śmierci wielu cywilów" - napisało Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

12-piętrowy wieżowiec mieszkalny w Gazie został trafiony izraelską rakietą we wtorek późnym wieczorem i runął na ziemię. W odwecie Islamski Dżihad odpowiedział tym samym.

W mieście Aszkelon w Izraelu w atakach rakietowych przeprowadzonych przez Hamas ze Strefy Gazy zginęły dwie Izraelki. Rakiety uderzyły w ich domy.

Oko za oko, ząb za ząb

Hamas i Islamski Dżihad zagroziły, że będą ostrzeliwać rakietami Tel Awiw, jeśli Izrael będzie chciał dalej niszczyć wieżowce w Gazie. Według źródła w izraelskim rządzie ugrupowania terrorystyczne w Gazie "nie widziały ani odrobiny naszych możliwości". Dodaje ono, że "efekt odstraszania w przypadku Hamasu zajmie trochę czasu. Nie myśleliśmy, że to się stanie natychmiastowo".

MSZ liczy na dialog

Kryzys powinien zostać rozwiązany przez dialog - podkreśla polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Polska wzywa wszystkie strony w Izraelu i Palestynie do powstrzymania przemocy i zapobieżenia kolejnym ofiarom śmiertelnym. Potępiamy wszystkie działania, które doprowadziły do śmierci wielu cywilów. Kryzys powinien zostać rozwiązany przez dialog, w poszanowaniu praw człowieka" - czytamy we wpisie resortu.

Potępiamy wszystkie działania, które doprowadziły do śmierci wielu cywilów. Kryzys powinien zostać rozwiązany przez dialog, w poszanowaniu praw człowieka. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 11, 2021

Według ostatnich danych miejscowego ministerstwa zdrowia w izraelskich atakach w Strefie Gazy od poniedziałku zginęło 126 osób, w tym dzieci. Z kolei armia izraelska zwielokrotniła ataki powietrzne na pozycje Hamasu i Dżihadu Islamskiego. Izraelskie władze postanowiły, że w związku z nasilającymi się atakami rakietowymi ze Strefy Gazy w środę szkoły w całym kraju będą zamknięte. Izraelski system edukacji przygotowuje się do zdalnej nauki.

