Włamanie do mieszkania policjantów. Służby publikują wizerunki sprawców

Dwoje włamywaczy miało okraść mieszkanie położone na warszawskich Bielanach, należące do funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

"Prezentujemy zdjęcia z nagrań monitoringu z wizerunkami sprawców kradzieży z włamaniem do mieszkania małżeństwa policjantów z Komenda Stołeczna Policji mieszkających na warszawskich Bielanach oraz dewastacji mieszkania i przedmiotów codziennego użytkowania" - wyjaśniali policjanci na Facebooku.

Poszukiwania sprawców

Zdaniem funkcjonariuszy, te same osoby mogą być odpowiedzialne za włamania i kradzieże dobytku z mieszkań w innych częściach stolicy. "Osoby te, jak wskazują dotychczasowe ustalenia, mogą dokonywać kradzieży i włamań w Warszawie oraz okolicach" - podkreśliła policja.

Funkcjonariusze apelują także o pomoc. "Jeżeli ktoś rozpoznaje te osoby lub posiada jakiekolwiek informacje dotyczące sprawców w tym zakresie, proszony jest o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa VI pod numerem telefonu 47 723 04 13 oraz 112 lub 997".

Przed kilkunastoma dniami reporterzy programu "Raport" zajmowali się plagą włamań do domów w podwarszawskich gminach. W Jabłonnie w ostatnich dwóch latach doszło do ponad 40 takich przypadków. Złodzieje krążą po okolicy, bez stresu i pośpiechu włamują się do domów. Próbują forsować drzwi nawet, gdy w środku budynków są domownicy. Dziennikarzom "Raportu" mieszkańcy miejscowości opowiedzieli o swoich przejściach.

