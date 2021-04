Plaga włamań pod Warszawą. "To jest dramat". "Raport" o 21:00

Jabłonna to gmina pod Warszawą. Jej mieszkańcy mają problemy z włamywaczami. W ostatnich dwóch latach doszło tam do ponad 40 takich przypadków. Złodzieje krążą po okolicy, bez stresu i pośpiechu włamują się do domów. Próbują forsować drzwi nawet, gdy w środku budynków są domownicy. Dziennikarzom "Raportu" mieszkańcy miejscowości opowiedzieli o swoich przejściach.

Gdy pan Karol wyszedł na spacer z psem, na jego posesji pojawiło się trzech zamaskowanych mężczyzn. W domu była jego żona i dwoje małych dzieci.



- Kiedy nie było mojego męża, próbowali włamać się w zasadzie wszystkimi możliwymi wejściami w domu. Próbowali drzwiami wejściowymi - wejście, które jest bardzo mocno oświetlone - kompletnie ich nic nie stresowało, ja nie słyszałam nic, może jakieś jedno stuknięcie, myśląc, że mąż jest na dole w domu - mówi mieszkanka Jabłonny.

Podobnych historii w okolicy jest więcej.



- Włamywacze cztery razy próbowali obrabować nam dom, dwa razy weszli do środka i im się to udało. Dwa razy zrezygnowali, bo ktoś był w domu. Za pierwszym razem była to moja córka, co bardzo przeżyłam - mówi inna z mieszkanek.



- Ilość włamań, rabunków i okradzionych domów w tej okolicy przez ostatnie dwa lata to jest dramat, to jest naprawdę dramat - dodaje.

"Teren charakteryzuje się włamaniami"

W zeszłym roku w gminie było 30 kradzieży z włamaniem. Udało się zatrzymać sześciu podejrzanych. Nawet na stronie internetowej lokalnej policji dzielnicowy podkreśla: "Teren charakteryzuje się włamaniami do domów jednorodzinnych. Celem dzielnicowego są działania zmierzające do ujawniania i zatrzymywania sprawców przestępstw".

Lokalna policja zapewnia, że rejon patroluje już więcej policjantów. Pomoc zapowiada też wójt gminy.

