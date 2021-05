Jechał elektrycznym wózkiem po autostradzie. 83-latkowi pomogła policja

Do niecodziennej sytuacji doszło w miniony czwartek w okolicach miejscowości Melsdorf w Niemczech. Kierowcy samochodów zgłosili sprawę policji około godziny 11.

Na miejscu zjawili się mundurowi. Informacje przekazane w zawiadomieniu okazały się prawdziwe. 83-latek jechał na wózku elektrycznym po autostradzie.

Z relacji policji wynika, że mężczyzna był w drodze do ośrodka opiekuńczego w Kilonii (w dzielnicy Hasseldieksdamm). Podczas podróży prawdopodobnie musiał pomylić drogę. Tym sposobem trafił na trasę dla samochodów.

Z pomocą dotarł do ośrodka

Funkcjonariusze załadowali wózek seniora do swojego pojazdu. Z kolei on sam dotarł z policjantami w innym radiowozie do ośrodka. "Udało się przywieźć 83-letniego mężczyznę do placówki opiekuńczej na obiad" - zaznacza niemiecka policja w jednym z wpisów.

Kurioser Polizeieinsatz auf der #A210 beim Kreuz #Kiel-West: Ein Senior war am Donnerstag kurz vor 12 Uhr mit einem #Elektroroller zwischen Melsdorf und dem Kreuz Kiel-West unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt und brachte den Mann sicher nach Hause. https://t.co/iJhOqMLq1M pic.twitter.com/XZ04vFoRzq — Kieler Nachrichten (@kn_online) May 6, 2021

"W obiekcie należało najpierw naładować akumulator pojazdu" - dodają mundurowi. Wówczas jego stan mógł już nie wystarczyć na samodzielne dotarcie do domu 83-latka.

