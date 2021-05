Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. "Za" opowiedziało się 290 posłów - w tym posłów Lewicy, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Grzegorz Kępka pytał Krzysztofa Bosaka o pomysły powstania rządu technicznego, którego premierem miałby być Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mam wrażenie, że ktoś intencjonalnie rozpuszcza tu plotki, po to żebyśmy zajmowali się takimi zastępczymi scenariuszami, które nigdy nie miały szansy wejść w życie - ocenił poseł Konfederacji.

- Być może są to echa scenariuszy, które rozważne były w Platformie Obywatelskiej i które były dyskutowane między PO a Lewicą. Do nas, nikt nigdy z żadną propozycją się nie zwrócił. Uważam, że są to niepoważne spekulacje. Rozumiem, że politycy konstruują różne plany, na różne alternatywy. Natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego rozmawiają o tym z dziennikarzami, jeżeli te plany nigdy nie miały charakteru jakiegoś prawdopodobieństwa czy realności - mówił Bosak.

"Nie będziemy szalupą ratunkową"

Bosak zaznaczył, że sytuacja polityczna może zmienić się tylko w jeden sposób: jeżeli trwale rozpadłaby się większość rządowa.

- Nic nie wskazuje na to, żeby miało to nastąpić. Oni w bardzo wyraźny sposób zaznaczają swój sprzeciw w niektórych sprawach. Ale jest to bardzo kontrolowany sprzeciw. Widzieliśmy to wyraźnie w głosowaniu nad zasobami własnymi Unii Europejskiej. O ile partia Zbigniewa Ziobry zagłosowała przeciw ratyfikacji, to w głosowaniach proceduralnych wniosków formalnych, o to czy odsunąć sprawę na następne posiedzenie Sejmu lub zażądać wyjaśnień od rządzących, głosowali zgodnie z rządem. Pokazuje to, że większość rządząca jest stabilna - mówił Bosak.

Poseł zapewnił, że Konfederacja nie prowadziła żadnych rozmów z Solidarną Polską ws. zawiązania ewentualnej koalicji. - Nie interesuje nas, żebyśmy byli szalupą dla tych, którzy po pięciu latach, w naszej ocenie, złego rządzenia państwem opuszczaliby obóz rządzący, próbując, że to nie oni źle rządzili, tylko zupełnie kto inny - mówił Bosak, dodając, że odczytuje to jako "próbę lewarowania się w koalicji rządzącej kosztem Konfederacji".

Paszporty covidowe

Gość "Graffiti" był pytany, czy zaszczepił się przeciwko COVID-19. Bosak zapewnił, że "nie ma obowiązku brać udziału w kampaniach pro-, anty- czy neutralnoszczepionkowych". - To rolą lekarzy jest dbanie o nasze zdrowie jako społeczeństwa i mówić nam co się w tej chwili dzieje ze szczepieniami - odpowiadał.

Na pytanie czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie tzw. paszportów covidowych do końca czerwca, poseł uznał, że "jest to kompletne nieporozumienie". - Chętnie dowiem się, jakby to miało być prawnie miałoby być to zrobione. Wydaje mi się, że jeżeli miałoby wprowadzać to ograniczenia w życiu społecznym, dla tych, którzy w tych paszportach mają wbity "brak szczepienia", to w sposób oczywisty byłoby to sprzeczne z polską konstytucją. Jest to dyskryminacja obywateli - dodał.

- Mówimy o szczepieniu nieobowiązkowym. Cała dyskusja rozkręciła się kiedy rząd nie podniósł rangi tego szczepienia do szczepienia obowiązkowego. Mam wrażenie, że wchodzimy w dziwny czas, gdy normy prawne przestają być obowiązujące i okazuje się, że każdą rzecz można zakwestionować - mówił Bosak.

bas/Polsat News, Polsatnews.pl