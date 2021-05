Kolejne przypadki koronawirusa w szkołach. Zawieszone zajęcia w Poznaniu

W kolejnych szkołach podstawowych w Poznaniu oraz powiecie poznańskim potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej 4 maja.

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem u ucznia III klasy Szkoły Podstawowej sióstr Urszulanek w Poznaniu poinformowano w piątek.

ZOBACZ: Czarnek: szkoły ruszą pełną parą, dane epidemiczne napawają optymizmem

W poniedziałek lokalne Radio Poznań podało, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono także wśród uczniów Szkół Podstawowych nr 54 i 10 w Poznaniu, oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

Rzeczniczka poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska cytowana przez rozgłośnię podkreśliła, że "tak jak na początku roku szkolnego chorowali głównie nauczyciele, teraz zakażenia są wykrywane przede wszystkim u dzieci".

Nie ma ognisk

- Mamy kolejne szkoły, gdzie są zawieszone zajęcia. To są dwie szkoły podstawowe w Poznaniu i jedna szkoła podstawowa w Murowanej Goślinie. Nie ma ognisk. Są to pojedyncze zachorowania, ale klasa wówczas jest objęta kwarantanną. Liczone jest to właśnie od ostatniego kontaktu z osobą, czyli w tym przypadku uczniem czy dzieckiem, które było w klasie – dodała.

ZOBACZ: Powrót do szkół. Od 29 maja uczniowie wszystkich klas będą się uczyć stacjonarnie

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w szkole 4 maja. Od przyszłego poniedziałku do nauki prowadzonej w trybie hybrydowy mają wrócić uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, oraz uczniowie szkół średnich.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że minionej doby w Wielkopolsce potwierdzono 201 nowych przypadków SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 15 mieszkańców regionu.

rsr/PAP