Czarnek: szkoły ruszą pełną parą, dane epidemiczne napawają optymizmem

Możemy powiedzieć, że już w maju szkoły ruszą pełną parą, po miesiącach pracy zdalnej, zgodnie z naszymi zapowiedziami - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dane epidemiczne napawają nas optymizmem. To jeszcze wprawdzie ostrożny optymizm, ale powoli wracamy do normalności - dodał.

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili harmonogram powrotu uczniów do szkół.

- Możemy powiedzieć, że już w maju szkoły ruszą pełną parą, po miesiącach pracy zdalnej, zgodnie z naszymi zapowiedziami. I tutaj zachęcamy dyrektorów i nauczycieli, aby ten ostatni miesiąc w tym roku szkolnym był czasem odbudowy relacji z rówieśnikami, odbudowy poczucia wspólnoty. Czasem powrotu do normalności. Dla wielu uczniów, a także rodziców, ostatnie miesiące to trudny czas, wielu z nich musiało się zmierzyć ze skutkami pandemii, niektórzy stracili kogoś bliskiego. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc uczniom - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

- Dane epidemiczne napawają nas optymizmem. To jeszcze wprawdzie ostrożny optymizm, ale powoli wracamy do normalności - dodał.

"Nie będzie zmian"

Czarnek przypomniał, że mija pierwszy tydzień, w którym w większości województw uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych uczęszczają do szkoły hybrydowo; od 4 maja do nauki w trybie stacjonarnym wrócą już wszyscy uczniowie klas 1-3 ze wszystkich 16 województw. Od 15 maja br. zajęcia hybrydowe będą mieli uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Z kolei od 29 maja br. nastąpi powrót wszystkich uczniów do szkół już w pełnym systemie stacjonarnym.

- Zgodnie z kalendarzem szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze potrwają do piątku, 25 czerwca. Nie będzie zmian. Wakacje potrwają do końca sierpnia - zapewnił Czarnek.

Zaapelował do dyrektorów i nauczycieli, by pracowali zgodnie z planem, a czas do wakacji poświęcili na wzmacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości, odbudowanie relacji.

Sytuacja w szkołach

Od poniedziałku uczniowie klas I-III szkół podstawowych w 11 województwach uczą się w systemie hybrydowym (część z nich stacjonarnie w szkole, część zdalnie w domu). Chodzi o uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczą się zdalnie.

W tym roku szkolnym nauka stacjonarna w klasach I-III została po raz pierwszy zawieszona na początku listopada. W styczniu uczniowie tych klas wrócili do nauki stacjonarnej, która ponownie została zawieszona od 22 marca.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie nieprzerwanie od 26 października ub.r.

rsr/PAP