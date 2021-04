- Od najbliższego wtorku dzieci z klas I-III wrócą do szkół - powiedział Adam Niedzielski na antenie RMF FM. - Szkoły zawsze były priorytetem jeśli chodzi o przywracanie normalnego funkcjonowania - stwierdził. Szef resortu zdrowia wypowiedział się również na temat zniesienia obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz.

- Od najbliższego wtorku dzieci z klas I-III wrócą do szkół - powiedział Adam Niedzielski na antenie RMF FM. Dodał, że nadal trwają ustalenia, czy będzie to miało miejsce na terenie całej Polski, czy też w niektórych regionach utrzymane zostanie nauczanie hybrydowe. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII nadal będą odbywać się zdalnie.

- Jest za wcześnie, aby jednym ruchem przywrócić stacjonarną dla wszystkich klas w całym kraju. Chcemy to podzielić na etapy - powiedział szef resortu zdrowia. Jak przyznał zdrowia docelowo wszyscy uczniowie maja wrócić do szkół jeszcze w maju.

- Taki plan chcemy przedstawić. Szczegóły jeśli chodzi o daty zaprezentujemy na konferencji - podsumował.

Co z maseczkami?

Minister zdrowia pytany zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz przyznał, że decyzję należy uzależnić od liczby zakażeń.

- Jeżeli ten wirus jest masowo obecny w przestrzeni to niezależnie od tego czy mówimy, że głównie rozprzestrzenia się w pomieszczeniach czy na zewnątrz to częstotliwość ma największe znaczenie - powiedział szef resortu zdrowia.

- Jeżeli mam wyznaczyć liczbę zakażeń przy której możliwa będzie rezygnacja z maseczek na zewnątrz, to jest to średnia 4-5 tys. zakażeń w tygodniu. Jeśli ten parametr będzie spełniony to zarekomenduje zdjęcie maseczek - przyznał Adam Niedzielski.

Dodał, że prawdopodobnie data zniesienia obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz zostanie ogłoszona na konferencji prasowej.

Nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w środę przedstawiony zostanie plan na najbliższe kilka tygodni. Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej działającej przy premierze, po wtorkowym spotkaniu tego gremium powiedziała, że lekarze doradzający rządowi skupiali się głównie na kwestiach stricte medycznych m.in. szczepieniach, rehabilitacji pocovidowej czy nowych wariantach koronawirusa. Jej zdaniem, rząd najprawdopodobniej odejdzie od regionalizacji. - Nie należy się od 4 maja spodziewać wielkiego luzowania obostrzeń epidemicznych - oceniła.

Wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że zarekomenduje, by od 4 maja mogła zostać otwarta całość handlu detalicznego, kluby fitness oraz to, by mogły otworzyć się ogródki restauracyjne.

Dodał, że jego zdaniem od 4 maja hotele powinny móc zacząć przyjmować gości, choć do połowy obłożenia w danym obiekcie.

