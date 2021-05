Afganistan. 11 osób zginęło w zamachu na autobus. Kilka godzin przed zawieszeniem broni

Do eksplozji doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zamach nastąpił na kilka godzin przed początkiem ogłoszonego przez talibów trzydniowego zawieszenia broni z okazji kończącego ramadan święta Id al-Fitr.

ZOBACZ: Afganistan. Wybuch w pobliżu szkoły w Kabulu. Wiele ofiar

To kolejny zamach na autobus w Afganistanie po sobotnim, w którym zginęło 50 osób. Do wybuchu doszło w pobliżu szkoły w zachodniej części Kabulu. Władze podają oficjalnie mniejszą liczbę poszkodowanych. Według ostatnich oficjalnych informacji, przekazanych przez rzecznika afgańskiego MSW, w wybuchach zginęło co najmniej 30 osób, a 52 odniosły rany. Bomba wybuchła w zamieszkanej głównie przez szyitów dzielnicy Daszti Barczi, a większość ofiar to uczniowie.

WIDEO - Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP