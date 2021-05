Szef MON: do 11 września wycofamy się z Afganistanu

Plany są skoordynowane, w myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w programie "Graffiti" pytany, czy polskie wojsko wycofa się z Afganistanu do 11 września.

Prezydent USA Joe Biden oficjalnie ogłosił w połowie kwietnia, że wojska USA opuszczą Afganistan do 11 września, tj. przed 20. rocznicą ataków na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon.

W Afganistanie przebywa ok. 7000 żołnierzy spoza USA, głównie z krajów NATO, ale także z Australii, Nowej Zelandii i Gruzji. Siły amerykańskie liczą 2500 żołnierzy.

Pytany o to, czy polscy żołnierze również wycofają się z Afganistanu do 11 września szef MON odparł: "Tak, plany są skoordynowane, w myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy".

Szef MON zapewnił również, że w kwestii polsko-amerykańskich relacji w dziedzinie obronności "mamy kontynuację procesów, które zostały rozpoczęte, można powiedzieć wprost - za czasów prezydenta Baraca Obamy". - Te procesy rozpoczęły się w 2016 roku szczytem NATO w Warszawie i postanowieniami tego szczytu związanym z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce, na Łotwie czy w Rumunii, a potem ten proces przybierał na sile - powiedział.

Przypomniał również podpisaną w zeszłym roku 15 sierpnia umowę o współpracy obronnej. Zakłada ona m.in. zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce i reguluje kwestie ich zakwaterowania i wyżywienia.



Modernizacja wojska

- Do połowy roku może być podpisana umowa z wykonawcą na budowę fregaty - powiedział szef MON.

- Zastaliśmy, bo mogę powiedzieć o całym obozie politycznym Prawa i Sprawiedliwości, w 2015 roku Wojsko Polskie w niezbyt dobrym stanie, jeżeli chodzi o liczebność i uzbrojenie. Ale proces modernizacji znacząco przyspieszył. Dowodem 2018 rok podpisanie umowy na system Patriot, w 2019 roku rakiety Himars o zasięgu do 300 kilometrów, czy 2020 rok - kupiliśmy wówczas najnowocześniejsze na świecie samoloty F-35 - powiedział minister obrony narodowej.

pgo/Polsat News, Polsatnews.pl