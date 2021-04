Wycofanie sił NATO z Afganistanu. Podano datę

"Sojusznicy zdecydowali, że przed 1 maja rozpoczniemy wycofywanie sił misji Resolute Support (...)Planujemy zakończyć wycofywanie wszystkich sił USA i misji Resolute Support w ciągu kilku miesięcy" - przekazano w komunikacie po wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych i obrony państw NATO.

#NATO Allies have decided to start withdrawing @ResoluteSupport forces in #Afghanistan by 1 May, in an orderly, coordinated & deliberate way. We will continue to stand with Afghanistan, this marks a new chapter in our relationship.



Ministerial statement: https://t.co/1c9Y89zJZX pic.twitter.com/L4yIAXMgto