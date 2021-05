Przyszedł maj a wraz z nim… śnieg! Tony białego puchu zasypały Karkonosze po Czeskiej stronie. Gdy my szykujemy się na wzrost temperatur, nasi sąsiedzi walczą z hałdami śniegu.

Zimowe warunki utrzymują się również po polskiej stronie pasma. Średnia pokrywa śniegu w Karkonoszach, utrzymuje się na poziomie około 130 cm, miejscami wciąż można napotkać grube warstwy lodu.

Wiatr na grzbiecie Karkonoszy w godzinach popołudniowych przyspiesza do 25 m/s. Ratownicy GOPR apelują, żeby na szlaki nie wybierać się bez raków, dodatkowej odzieży i oświetlenia.

Miloš Šálek

Miloš Šálek

W sobotę zimno i mokro

Przed nami ciąg dalszy niebezpiecznej i bardzo nieprzyjemnej pogody. Będzie obficie padać, grzmieć i porywiście wiać. Temperatura jeszcze bardziej obniży się, a ciśnienie zacznie gwałtownie rosnąć.

W piątek będzie się chmurzyć, padać, a miejscami grzmieć. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie opady będą ciągłe i intensywne. Spadnie do 20-25 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi.

ZOBACZ: Karetka nie przejechała przez śnieg. Mimo pomocy strażaków pacjent zmarł

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 5 stopni na Ziemi Lubuskiej do 14 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku zachodniego będzie porywisty, do 60-70 km/h, a miejscami do 80-90 km/h. Zalecamy ostrożność, ponieważ wichura może uszkadzać drzewostan, budynki i linie energetyczne.

Ciśnienie będzie obniżone i przez cały dzień będzie bardzo szybko rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1002 hPa na Ziemi Łódzkiej do 1006 hPa na Podkarpaciu, Ziemi Lubuskiej i zachodnim Pomorzu. Biomet pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia.

Nadchodzą słoneczne dni

Poprawa pogody nadejdzie już w niedziele. Na zachodzie polski termometry wskażą nawet 22 stopnie. W centralnej Polsce słonecznie, z temperaturą między 18 a 20 stopni. Jeszcze cieplej od poniedziałku. Termometry na wschodzie Polski wskażą 20 stopni, na zachodzie nawet 24.

WIDEO - Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ko/polsatnews.pl