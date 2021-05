Deszcz, burze i porywisty wiatr. Pogoda na środę

W środę niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, a na północnym zachodzie i wschodzie kraju mogą przejść burze z drobnym gradem i porywistym wiatrem. W regionach południowych i centralnych sumy opadów mogą dochodzić do 10 litrów na metr kwadratowy ziemi.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopni na Pomorzu do 19 stopni w Małopolsce. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego i południowego będzie porywisty, do 50-60 km/h, a na wybrzeżu do 70-80 km/h. Może lokalnie powodować szkody materialne. Warto zachować ostrożność.

Ciśnienie będzie powoli obniżać się. Barometry pokażą w samo południe od 995 hPa na zachodnim Pomorzu do 1003 hPa na Podkarpaciu. Biomet pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia.

dk/Twoja Pogoda