Gwałtowny wiatr może powodować szkody. Pogoda na czwartek

Ostrzegamy przed porywistym wiatrem, którego porywy do 80-90 km/h, mogą powodować szkody materialne. Pogoda będzie zmienna z większymi rozpogodzeniami, ale miejscami również przelotnymi opadami deszczu i wahającym się ciśnieniem.

W czwartek możemy liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia, jednak w wielu miejscach może przelotnie popadać, najmocniej na Pomorzu.

Porywisty wiatr do 90 km/h

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 8 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 13 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku zachodniego będzie porywisty, do 60-70 km/h, a miejscami do 80-90 km/h. Zalecamy ostrożność, ponieważ wichura może uszkadzać drzewostan, budynki i linie energetyczne.

Ciśnienie początkowo będzie rosnąć, a w drugiej połowie dnia spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1000 hPa na zachodnim Pomorzu i Mazurach do 1012 hPa na Śląsku i w Małopolsce. Biomet pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia.

WIDEO - Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/TwojaPogoda.pl