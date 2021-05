Krowy potrącone przez pociąg. Jedna utknęła pod wagonem

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 23:30 w Bierutowie (woj. dolnośląskie). Zawiadomienie w sprawie wypadku dotarło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Sprawa dotyczyła wypadku z udziałem pociągu relacji Wrocław Główny - Kluczbork. Na miejscu zdarzenia pojawiły się zastępy z JRG Oleśnica, JRG Syców oraz OSP KSRG Bierutów. Przybyli także Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy (bryg. Andrzej Fischer) i lekarz weterynarii.

Uwięziona pod składem pasażerskim

Nikt z pasażerów nie odniósł obrażeń. Pomocy potrzebowały natomiast dwie krowy. W wyniku zdarzenia jedna z nich została uwięziona pod składem pasażerskim. Druga natomiast leżała obok składu. Z początkowych ustaleń wynikało, że u zwierząt mogło dojść do złamania kończyn.

Przystąpiono do interwencji. "W tym celu użyto sprzętu pożarniczego, a także sprzętu właściciela bydła. We współpracy z maszynistą pociągu, który przemieścił skład o kilka metrów, zrealizowano dostęp do zwierzęcia i ewakuowano je przy pomocy pasów transportowych poza torowisko (w takcie przemieszczania - zwierzęta były pod kontrolą lekarza weterynarii i strażaków)" - przekazała w czwartek w komunikacie KP PSP Oleśnica.

Interwencja trwała prawie 3,5 godziny

Zwierzęta zostały przekazane pod opiekę właściciela, "który przetransportował je do gospodarstwa w celu dalszego postępowania, w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii".

Po zakończonej akcji, trwającej prawie 3,5 godziny, ruch kolejowy został przywrócony. Z kolei pociąg został poddany ocenie w kwestii sprawności technicznej. Uzyskano pozytywny wynik.

Sprawą zajmuje się policja. Służby sprawdzą szczegółowe okoliczności wypadku w Bierutowie.

