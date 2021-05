Grupa Polsat-Interia po raz pierwszy w historii przekracza 2 mld odsłon miesięcznie

Od października 2020 r. Grupa skutecznie dąży do objęcia pozycji lidera w polskim internecie – a dystans do portalu zajmującego obecnie pierwsze miejsce został zmniejszony w ciągu 5 miesięcy już o blisko połowę – z 2 mln do 1,08 mln RU.

Według badania Mediapanel w kwietniu 2021 r. strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia, z uwzględnieniem odsłon audio i wideo, przyciągnęły ponad 20,8 mln realnych użytkowników. Rekordowy wynik jest konsekwencją najwyższej dynamiki wzrostu Grupy (+1,58%) w ubiegłym miesiącu spośród największych w Polsce grup portalowych. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca liczba odsłon wygenerowanych przez użytkowników, z uwzględnieniem odsłon audio i wideo, pierwszy raz w historii portalu przekroczyła 2 mld i wyniosła dokładnie 2 148 535 660.

Grupa Polsat-Interia urosła od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. o 5% (+1 075 680 RU). Od początku badania Mediapanel (październik 2020) różnica między Grupą Polsat-Interia a portalowym liderem zmniejszyła się o blisko 50% z 2 mln do 1,08 mln RU. Zauważalny jest stały trend. Od 5 miesięcy Grupa nieprzerwanie skraca dystans do lidera rynku internetowego.

red/Polsat News/Interia