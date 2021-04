Rekordowy wynik Interii. Ponad 20,5 mln czytelników

Serwisy Grupy Polsat-Interia w marcu br. odwiedziło ponad 20,5 mln realnych użytkowników, generujących niemal 2 mld odsłon. To najlepszy wynik w historii.

Tym samym Interia ugruntowała swoją pozycję wśród grup internetowych z zasięgiem miesięcznym przewyższającym 20 milionów realnych użytkowników. Obecnie takim wynikiem mogą pochwalić się tylko internetowi giganci: Google, YouTube, Allegro, Wirtualna Polska, RAS Polska, Facebook oraz Polsat-Interia.

- Wiosenny wynik został wypracowany dzięki synergiom, jakie płyną z obecności Interii w Grupie Polsat oraz szeregu innych działań – zasileniu liczebności redakcji, zimowej kampanii reklamowej oraz nowym projektom, takim jak weekendowy magazyn Tygodnik, ekologiczna Zielona Interia czy nowa odsłona serwisu Sport Interia – mówi Artur Potocki, Prezes Zarządu Grupy Interia.pl.

Według badania Mediapanel w marcu 2021 r. strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia, z uwzględnieniem odsłon audio i wideo, przyciągnęły ponad 20,5 mln realnych użytkowników, którzy wygenerowali niemal 2 mld odsłon.

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc niemal 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się̨ ze światem. Portal INTERIA udostępnia bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. W skład Grupy Interia wchodzą̨ także serwisy tematyczne, które gromadzą̨ użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Od lipca 2020 roku Grupa Interia wchodzi w skład Grupy Polsat, największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w kraju.

red/Interia