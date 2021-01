"Wydarzenia" i Polsat News głównymi źródłami informacji dla Polaków

Wśród osób, które informacje o świecie czerpią z telewizji, w grupie wiekowej 30-39 lat, ulubionym kanałem informacyjnym jest Polsat News. "Wydarzenia" Polsatu są głównym źródłem aktualnych informacji o świecie dla 39,8 proc. ankietowanych mieszkańców naszego kraju.





W każdym miesiącu 2020 roku odnotowano najwyższe wzrosty oglądalności. Od początku działalności ten okres okazał się najlepszym w historii. Dynamika wzrostu udziałów Polsat News była zdecydowanie większa w porównaniu z konkurencyjnymi stacjami informacyjnymi.

Wśród wszystkich widzów w całym 2020 roku Polsat News uzyskał 2,02 proc. udziałów. W grupie komercyjnej (16-49) rezultat za ten sam okres jest również bardzo dobry - bo aż 1,77 proc.

Oznacza to, że w porównaniu do wyników z 2019 roku, Polsat News poprawił swoje wyniki odpowiednio o 80 proc. w grupie 4+ i aż 142 proc. w grupie 16-49.

Najlepszą dynamikę w grupie 16-49, Polsat News odnotował również spośród 15 najpopularniejszych stacji w kraju (do którego to zestawienia Polsat News awansował dzięki świetnym rezultatom w mijającym roku). Informacje prezentowane na antenie Polsat News docierały codziennie w 2020 roku do prawie 4 milionów widzów (całkowita widownia dobowa Polsat News w 2020 roku).

Warto również przypomnieć, że zarówno w październiku jak i listopadzie 2020 roku, Polsat News odnotowywał znacznie lepsze udziały w grupie 16-49 od konkurencyjnego TVP Info, co dało w rezultacie w tych miesiącach drugie miejsce w zestawieniu.

