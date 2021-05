Szkoła bez klasówek i odpytywania? Taki plan ma dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. W związku z powrotem uczniów do nauki hybrydowej po długiej przerwie Mariusz Biniewski zdecydował, że do końca roku szkolnego młodzież nie będzie narażana na dodatkowy stres w postaci sprawdzianów.

15 maja do szkół w trybie nauczania hybrydowego wracają uczniowie klas 4-8 oraz liceum i pozostałych szkół ponadpodstawowych. 29 maja natomiast wszyscy uczniowie wrócą do szkół w trybie stacjonarnym.

To wyniki luzowania przez rząd pandemicznych obostrzeń.

Szkoła bez sprawdzianów

By nie fundować nastolatkom dodatkowego stresu, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim - w porozumieniu z kadrą pedagogiczną i rodzicami - zdecydował o zawieszeniu klasówek, odpytywania i sprawdzianów do końca roku szkolnego.

- To bardzo istotne w obecnej sytuacji, kiedy po nauczaniu zdalnym, po okresie izolacji, stopniowo wracamy do szkół. Nie można mówić o żadnym sprawdzaniu twardej wiedzy czy umiejętności, bo wydaje się to być teraz bezzasadne. Edukacja opiera się na empatii i na relacjach - wyjaśniał reporterce Polsat News Mariusz Biniewski.

Jak wyjaśniał, to jego zdaniem najważniejsze. W czasie pandemii bardzo ucierpiała psychika dzieci i młodzieży. Wzrosła liczba nastolatków - również tych uczęszczających do I LO w Gorzowie Wielkopolskim - korzystających z pomocy specjalistów.

Zapowiedź Niedzielskiego

- Przywracanie dostępności dotyczy wszystkich zakresów leczenia, ale dziś chcemy szczególnie skoncentrować się na psychiatrii dziecięcej. Zwiększamy liczbę zespołów opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Już dziś mamy ich ponad 260 - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, że "psychiatria dziecięca, niestety, jest też bardzo dotknięta COVID-19".

- Reforma opieki psychiatrycznej nad dziećmi była zorganizowana i uruchomiona jeszcze przed pandemią. Pandemia zamroziła ten proces, teraz wracamy w sposób dynamiczny do tego, żeby zwiększać liczbę zespołów opieki środowiskowej - powiedział Niedzielski.

"To dobry ruch"

Co o pomyśle I LO sądzą tegoroczni maturzyści?

- To dobry ruch, bo pandemia była naprawdę ciężka dla nas, maturzystów, więc uważam, że i młodsze klasy też swoje przecierpiały. Dobrze, że spędzą ten czas na powtórzeniu wiedzy - stwierdził Jakub.

- To jak najbardziej zasadny ruch z tego powodu, że każdy uczy się dla siebie i bez sensu wprowadzać dodatkowy stres. Myślę, że młody człowiek prędzej czy później zauważy to, że to jest dla niego, nie po to, żeby zdać sprawdzian, kartkówkę, tylko żeby dostać się na studia - podkreślił Filip.

