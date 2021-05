Psychiatria i psychologia dziecięca. Konferencja ministra zdrowia o 13:30

W styczniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przeznaczenie w najbliższym czasie 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży oraz 120 mln zł na poprawę infrastruktury związanej z tymi zagadnieniami.

- Uruchomimy bezpłatną, całodobową infolinię, zwiększymy dostępność świadczeń, uruchomimy projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych - powiedział premier.

Nakłady na opiekę zdrowotną

- W ubiegłym roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie ponad 400 mln zł. W 2020 roku zwiększyliśmy liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom z 365 do 562, a więc o ponad 50 proc. w ciągu jednego roku. W kwietniu 2020 roku rozpoczęło działalność 138 ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Opieki Psychoterapeutycznej - powiedział szef rządu.



- W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej. To niemal jeden ośrodek na powiat - powiedział. Podkreślił rolę trzeciego sektora w psychiatrii dziecięcej, dziękował organizacjom pozarządowym, fundacjom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży.

msl/PAP/Polsatnews.pl