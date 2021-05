Trump stworzył "własnego Twittera". Publikuje posty na swojej stronie

Trump został wykluczony z szeregu mediów społecznościowych po szturmie swych zwolenników na Kapitol 6 stycznia, w wyniku którego zginęło pięć osób. Serwisy uzasadniały odcięcie Trumpa od swoich usług notorycznym rozpowszechnianiem fałszywych informacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku i ryzykiem podżegania do przemocy.

Doradca Trumpa ds. komunikacji Jason Miller poinformował na Twitterze, że najnowsza inicjatywa byłego prezydenta to nie jest jeszcze platforma mediów społecznościowych, którą Trump ma w planach uruchomić. "Będziemy mieli dodatkowe informacje w tej sprawie w bardzo niedalekiej przyszłości" - przekazał Miller.

🚨President Trump’s website is a great resource to find his latest statements and highlights from his first term in office, but this is not a new social media platform. We’ll have additional information coming on that front in the very near future.🚨 https://t.co/m9ymmHofmI