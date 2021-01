Muzyczne pożegnanie Trumpa. W tle "YMCA" i Frank Sinatra

Po raz ostatni z Białego Domu Trump z pierwszą damą wyszli w środę po godzinie 8:00 czasu lokalnego (po 14:00 czasu polskiego). Wsiedli do helikoptera, by udać się do bazy wojskowej Joint Base Andrews, skąd polecieli na Florydę.

ZOBACZ: Donald Trump opuścił Biały Dom po raz ostatni jako prezydent

Pożegnaniom towarzyszyły liczne muzyczne akcenty. Na lotnisku w bazie wybrzmiał utwór "Don't Stop Believin'" ("nie przestawaj wierzyć" - red.) zespołu Journey. Według niektórych źródeł miał go wybrać sam Trump.

OMG they're blasting "Don't Stop Believin'" ahead of Trump's speech at Joint Base Andrews pic.twitter.com/e2EebQ4sE6 — Aaron Rupar (@atrupar) January 20, 2021

Singiel ten użyty został także podczas finałowej sceny w… serialu "Rodzina Soprano".

"YMCA" i... Sinatra

Tuż po pożegnalnej przemowie, którą Trump zakończył słowami: "Miłego życia, do zobaczenia wkrótce", zebrani usłyszeli popularną piosenkę "YMCA" od Village People.

"We will back in some form ... have a good life," says Trump, befor he's serenaded off the stage one last time as president by the thumping beat of "YMCA" pic.twitter.com/daAN2J23wO — Aaron Rupar (@atrupar) January 20, 2021

Z kolei w momencie startu samolotu na Florydę zagrano "My Way" w wykonaniu Franka Sinatry. "Zmierzyłem się z tym wszystkim i zachowałem dumę, zrobiłem to po swojemu" - brzmią słowa piosenki.





Air Force One leaves Joint Base Andrews, with US President Donald Trump onboard for the final time – as the Frank Sinatra song, My Way, plays out across the air basehttps://t.co/AbQxlbyS9h pic.twitter.com/UFAH2VgJic — BBC News (World) (@BBCWorld) January 20, 2021

WIDEO - Wrócą kontrole na granicach? Niemcy obawiają się mutacji koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/zdr/ polsatnews.pl