Rząd oficjalnie złożył Krajowy Plan Odbudowy i uwzględnił w nim poprawki Lewicy. We wtorek Sejm ma zająć się ratyfikacją tego dokumentu, lecz Platforma Obywatelska chce przesunięcia obrad. Tymczasem do politycznej gry wraca były prezydent Bronisław Komorowski. Skomentuje to w "Gościu Wydarzeń" szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.