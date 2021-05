- Jeden z ważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej powiedział kiedyś, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Warszawie i ja to teraz traktuję z należytą powagą. Stąd moja decyzja, by wesprzeć zdolność do współdziałania konserwatystów z różnych środowisk opozycyjnych, wzmocnić ich zdolność do tworzenia wspólnego programu - mówił były prezydent.



Jak dodał, "nie znaczy to, że należy destruować istniejące partie polityczne". - Chodzi o to, by PiS zyskał alternatywę, niekoniecznie czysto liberalną, po stronie opozycji - tłumaczył Komorowski.

Na pytanie Jarosława Gugały, czy myśli o starcie w wyborach, były prezydent odpowiedział: "nie jest to moim celem, nie mam takich planów, ale życie mnie nauczyło, że nigdy nie należy mówić nigdy".



- Dzisiaj chcę wesprzeć te środowiska polityczne, która stawiają na umiarkowanie. Nie na rewolucję obyczajową, nie na radykalizm, fundamentalizm lewicowy czy prawicowy, ale na umiar typowy dla partii centrum - podkreślił.

"Drogowskazy chadeckie"



W niedzielę, w Święto Flagi, Bronisław Komorowski wraz z politykami PSL oraz konserwatystami z PO przeszedł sprzed gmachu warszawskiej Zachęty pod Grób Nieznanego Żołnierza i złożył tam kwiaty.



Wcześniej o zapowiedzi tego wydarzenia Piotr Witwicki w programie "Śniadanie w Polsat News i Interii" pytał wicemarszałka Sejmu z PSL Piotra Zgorzelskiego.

- Będziemy (w tym gronie - red.) rozmawiać bardzo długo. Spotkamy się wśród osób, którym bliskie są wartości chadeckie, wspólnota, patriotyzm niewykluczający Unii Europejskiej, a także szacunek dla chrześcijańskiej tradycji - wymienił polityk PSL.



Stwierdził, że wymienione przez niego cechy to "drogowskazy chadeckie". - Konserwatywne centrum jest potrzebne Polsce - zapewnił.

