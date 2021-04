Władysław Kosiniak-Kamysz gościem "Graffiti". Transmisja od 7:45

"Odważniejsze" luzowanie obostrzeń i konsekwencje porozumienia Lewicy z PiS - to niektóre z tematów czwartkowego "Graffiti". Gościem Marcina Fijołka będzie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 7:45

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili w środę plan odmrażania gospodarki na cały maj. Zgodnie z nim m.in. od 4 maja do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe, od 8 maja będą mogły wznowić działalność hotele, a 15 maja – restauracje i kawiarnie, "na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu".

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do tych zapowiedzi ocenił w środę na konferencji prasowej, iż dobrze, że "jest ten plan przedstawiony do przodu". Dodał jednocześnie, że brakuje mu w tej strategii "prawdziwego odmrażania ochrony zdrowia".

- Nie działały przez miesiące diagnostyka, rehabilitacja, możliwość zabiegu planowego, leczenia w prawidłowy sposób. Więc dzisiaj oczekuje od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i premiera Mateusza Morawieckiego przedstawienia powrotu do normalności w ochronie zdrowia - oświadczył lider PSL.

- Pokazania jak nadrobimy diagnostykę raka jelita grubego, jak nadrobimy diagnostykę we wszystkich chorobach nowotworowych. Co zrobimy z zabiegami planowymi i czy zostaną zwiększone kontrakty, bo one naszym zdaniem powinny zostać zwiększone, żeby mogły szpitale funkcjonować normalnie - dodał Kosiniak-Kamysz.

