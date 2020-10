Komorowski: Pierwsza próba aresztowana adwokata, który prowadzi sprawy przeciwko ludziom władzy

Politycy odnieśli się w programie "Prezydenci i premierzy" do sprawy zatrzymania adwokata i byłego polityka Romana Giertycha. Prawnik, a w wraz z nim biznesmen Ryszard Krauze i inne osoby usłyszały zarzuty przedstawiono dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia ze spółki deweloperskiej w latach 2010-2014 kwoty około 92 mln zł - poinformowała w piątek poznańska prokuratura.

Komorowski: sprawy Giertycha dotykają władzy PiS

- Po raz pierwszy zdarzyło się próbować aresztować adwokata, który prowadzi liczne sprawy przeciwko obecnym ludziom władzy, bo jest to kwestia Jarosława Kaczyńskiego, kwestia pana (byłego szefa KNF Marka - red.) Chrzanowskiego. To są sprawy, które w bezpośredni sposób dotykają ludzi obecnej władzy PiS-owskiej, więc ma ta sprawa posmak polityczny - powiedział w programie "Prezydenci i premierzy" w Polsat News były prezydent Bronisław Komorowski.

Według byłego premiera Waldemara Pawlaka (PSL) Roman Giertych jako adwokat przekraczał granice.

- W moim przekonaniu pan mecenas Giertych przekraczał granicę takiego zachowania jako adwokat, to znaczy stosował tego typu mechanizmy, zagrania, działania, które - można powiedzieć - wchodziły w sferę propagandy i często na etapie postępowania wprowadzał już informacje, które powinny być przedmiotem postępowania w bardziej kameralnej formie - powiedział były lider ludowców.

Jak dodał sprawa Giertycha nie jest jednoznaczna.

- Natomiast cała sprawa jest wielopiętrowa - powiedział Pawlak.

Według Leszka Millera (Lewica), byłego Prezesa Rady Ministrów, Roman Giertych powinien mieć zapewnione prawa konstytucyjne.

- Pamiętam taką sekwencję, która co jakiś czas powraca, że kiedy polityka wchodzi na salę sądową, to sprawiedliwość wychodzi tylnymi drzwiami. Ja nie wiem rzecz jasna, czy Roman Giertych złamał prawo, czy jest niewinny, czy jest winny. Ale nie jest mi obojętne, czy konstytucyjne gwarantowane prawo do obrony ma każdy, czy tylko panowie Szumowski i Sasin, których żadna prokuratura na razie nie ściga, chociaż miałaby wiele do zrobienia - stwierdził polityk Lewicy.

Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt

Ryszard Krauze oraz adwokat Roman Giertych są wśród 12 zatrzymanych w czwartek osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Przedstawiono im zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grozi za to do 10 lat więzienia.

W sobotę wieczorem poznański sąd rejonowy nie uwzględnił wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie Ryszarda Krauze (zgodził się na publikację danych) i czterech innych podejrzanych ws. wyprowadzenia pieniędzy ze spółki Polnord.



Prokuratura Regionalna w Poznaniu złoży zażalenie na sobotnią decyzję sądu, który odmówił zastosowania tymczasowego aresztowania biznesmena Ryszarda Krauze i czterech innych podejrzanych - poinformowała w niedzielę rzeczniczka prokuratury.

- Prokuratura nie zgadza się z decyzjami sądu i po zapoznaniu się szczegółowo z uzasadnieniem tych decyzji będziemy wnosili na nie zażalenie - powiedziała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek.

