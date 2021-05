Belgijscy duchowni pogodzili się już z losem kościołów, do których nie uczęszczają wierni. Przyznają, że przykro patrzeć na tak radykalne zmiany w kiedyś sakralnych budowlach. Lepiej jednak, ich zdaniem, żeby nie stały puste. Byłą świątynię odwiedziła korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.

WIDEO: Kościół w Brukseli sprzedany za 1 euro

Kościoły nie dla muzułmanów

W kościele pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego modlono się przez 100 lat. Drzwi do świątyni w północnej części Brukseli 6 lat temu zamknięto na zawsze. – Mieszkam tu od 35 lat i pamiętam ten kościół pełny ludzi, choć to było dawno temu. Smutno teraz widzieć go w takim stanie­ – mówi Henry, pracownik służb porządkowych w Anderlecht.

Kościół zdesakralizowano w 2015 roku. Jego patron, św. Franciszek Ksawery, w XVI wieku znany był z nawracania. W wielokulturowej Brukseli XXI wieku nie mógł wiele zrobić. – To rzeczywistość z którą stykamy się w Belgii, zwłaszcza w dzielnicach w których jest wiele kościołów, a w których większa część populacji jest teraz wyznania muzułmańskiego – mówi Tommy Scholtes, rzecznik episkopatu Belgii.

Kościół grozi zawaleniem

Kościół w brukselskiej dzielnicy Anderlecht, w której 40 proc. mieszkańców to muzułmanie, władze miejskie odkupiły za symboliczne euro. Na odnowienie murów i dachu potrzebne będą jednak miliony. – Ten kościół nie był nigdy restaurowany i groziło zawaleniem murów. Udało nam się zebrać fundusze dzięki projektowi, który zakłada jego użytek dla miejscowej populacji – mówi Fabrice Cumps, burmistrz Anderlechtu.

W Belgii coraz więcej kościołów spotyka podobny los do świątyni z Anderlechtu. Tylko w 2019 roku zdesakralizowano i zamieniono na hotele, restauracje czy ośrodki kultury, 40 świątyń. W tej ma powstać centrum kultury i sportu, w którym odbywać będą się zajęcia z hip-hopu, breakdance'u czy sztuki cyrkowej. Salta, fikołki i taneczne wygibasy w byłej świątyni będzie można ćwiczyć najwcześniej za 5 lat, bo tyle maja potrwać prace remontowe.

pdb/Polsat News, Polsatnews.pl