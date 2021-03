Czarzasty o otwartych kościołach: motywy to pazerność kleru i potencjalne wpływy z pogrzebów

- Zastanawiam się nad tym, jaki jest motyw niezamykania kościołów przed świętami wielkanocnymi, w których głównie starsze pokolenia będą się spotykały, zarażały, a następnie umierały. Widzę jeden motyw: taca i pazerność kleru. Taca i potencjalne wpływy z pogrzebów - mówił wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) podczas konferencji prasowej. Zaapelował również do prezydenta.

- Od roku wiadomo było, że zabraknie łóżek, lekarzy i respiratorów. Znów karetki jeżdżą od szpitala do szpitala. Bałagan i chaos. Strategie zmianie co tydzień. W Polsce umiera obecnie najwięcej osób w Europie. Jedne miejsca i branże są zamykane, a inne nie są zamykane - mówił Włodzimierz Czarzasty.

- Nie zamykane są głównie kościoły. Nie mam nic przeciwko wierze i religii, ale zastanawiam się nad tym, jaki jest motyw niezamykania kościołów przed świętami wielkanocnymi, w których głównie starsze pokolenia będą się spotykały, zarażały, a następnie umierały. Widzę jeden motyw: taca i pazerność kleru. Taca i potencjalne wpływy z pogrzebów - komentował.

Apel do prezydenta

Wicemarszałek zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i zapowiedział złożenie wniosku w tej sprawie.

- Czy Pan tego bałaganu nie widzi? Dość tego. Niech pan przestanie być bezradny, niech się pan obudzi i weźmie do roboty. Wzywam i żądam, jako wicemarszałek sejmu do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To jest ciało, w którym wszyscy ludzie dobrej woli będą walczyć o zdrowie życie Polaków, pan też. Niech pan przestanie bać się Kaczyńskiego, Ziobry i Morawieckiego - podsumował Czarzasty.

dsk/pgo/Polsat News