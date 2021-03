"Kościoły powinny zostać zamknięte, rozprzestrzenia się tam koronawirus"

- Kościoły powinny być zamknięte jak najszybciej, dlatego, że rozprzestrzenia się tam koronawirus. To nie jest tak, że w kościele go nie ma, a jest w klubie fitness - przekonywał w "Debacie Dnia" poseł Lewicy Tomasz Trela.

- Jeżeli dzisiaj mówimy o solidarności, o odpowiedzialności społecznej, to jutro pan premier Morawiecki musi powiedzieć tak: szanowni państwo, bądźmy odpowiedzialni, zamykamy kościoły co najmniej do 9 kwietnia, ograniczamy liczbę kupujących w sklepach, dlatego, że musimy zdusić tę trzecią falę koronawirusa - przekonywał Trela.

"Taca ważniejsza niż zdrowie"

Odniósł on się także do dzisiejszego spotkania ministra zdrowia z sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski.

- Czy pan minister i pan premier spotykali się z restauratorami, z hotelarzami, z właścicielami firm? Co to w ogóle jest, że hierarchowie kościelni w demokratycznym państwie prawa są jak święte krowy. Jestem wkurzony taką sytuacją. Dla hierarchów ważniejsza jest taca, niż zdrowie i życie obywateli? Kościoły powinny być zamknięte jak najszybciej, dlatego, że rozprzestrzenia się tam koronawirus. To nie jest tak, że w kościele go nie ma, a jest w klubie fitness - podsumował poseł Lewicy.

jo/bas/ Polsat News