- Zbieramy się, żeby nie dopuścić do rozładunku martwych ptaków. Mamy informację, że po południu ma zostać zorganizowane zabezpieczenie medyczne do rozładunku – powiedział w sobotę Adam Budek, wójt gminy Gołymin Ośrodek, na terenie której położona jest miejscowość Zawady Dworskie.

Jak dodał, już kilka dni temu próbowano rozładować w miejscowości Zawady Dworskie pierwszy transport drobiu padłego w wyniku ptasiej grypy, ale ostatecznie uniemożliwili to mieszkańcy. Wyjaśnił, że grzebowisko ma powstać na terenie o powierzchni ok. 7 ha, należącym do przedsiębiorcy, który zgłosił chęć prowadzenia takiej działalności.

- Grzebowisko ma być zlokalizowane w odległości około 450 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Dlatego zorganizowano protest – podkreślił wójt gminy Gołymin Ośrodek.

Pominięto przepisy?

Według niego, przy organizacji grzebowiska pominięto obowiązujące przepisy.

- Przedsiębiorca uzyskał opinię, że może się starać o zgodę na prowadzenie grzebowiska. Uzyskał następnie odpowiedni wpis do rejestru takiej działalności. Natomiast decyzja o usytuowaniu grzebowiska związana jest z całą procedurą, pozwoleniami wodno-prawnymi oraz złożeniem odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Gminy, w tym z opisem technologii - oświadczył Budek.

Zaznaczył, że dotychczas nie wpłynął do niego żaden wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji grzebowiska w miejscowości Zawady Dworskie.

Protest w Lipowcu Kościelnym

Niedawno przeciwko utworzeniu grzebowiska dla drobiu padłego w wyniku ptasiej grypy protestowali mieszkańcy Lipowca Kościelnego pod Mławą. W miejscowości tej, na terenie ok. 3 ha, należącym do przedsiębiorcy, który zgłosił taką chęć, miały być składowane martwe ptaki z terenu północnego Mazowsza, w tym powiatów mławskiego i żuromińskiego, gdzie występuję ogniska ptasiej grypy.

W trakcie protestu mieszkańcy Lipowca Kościelnego blokowali przez kilka dni dojazd do planowanego grzebowiska. Ostatecznie przedsiębiorca złożył wniosek o wygaszenie decyzji o utworzeniu grzebowiska, co potwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie.

Wcześniej na nadzwyczajnej sesji radnych gminy Lipowiec Kościelny przyjęto uchwałę oprotestowującą uruchomienie tam grzebowiska dla drobiu padłego na północnym Mazowszu w wyniku ptasiej grypy. Samorząd gminy przesłał swe stanowisko m.in. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Grzebowisko w pobliżu ujęcia wody

W ramach prowadzonego protestu mieszkańcy miejscowości zebrali ok. 500 podpisów. Głównym powodem sprzeciwu, jak podkreślali samorząd i mieszkańcy Lipowca Kościelnego, była lokalizacja grzebowiska powyżej ujęcia wody w odległości ok. 400 metrów, a także bliska odległość od zabudowań mieszkalnych – ok. 100 metrów.

W ostatnim czasie na utworzenie grzebowiska dla drobiu padłego na północnym Mazowszu w wyniku ptasiej grypy nie zgodził powiat żuromiński. Do składowania martwych ptaków poszukiwano alternatywnych lokalizacji.

Przeciwko utylizacji na poligonie w Orzyszu drobiu padłego z powodu ptasiej grypy na fermach na Mazowszu zaprotestowali samorządowcy gmin Pisz, Biała Piska i samej gminy Orzysz. Jak podał we wtorek MON, po analizie uznano, że składowanie skażonego drobiu na terenie wojskowym nie będzie możliwe

