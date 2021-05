Ogromna "impreza" w Belgii, a później bitwa z policją

Jak podaje AFP, przed godziną 18.00 policja wydała nakaz opuszczenia parku z powodu "nieprzestrzegania przepisów sanitarnych".

Około 20 policyjnych furgonetek i kilka pojazdów wyposażonych w armatki wodne dotarło do parku, w którym zebrał się tłum. Policja użyła armatki do rozpędzenia tłumu.

BELGIUM: Large crowd of people gathered in the Bois de la Cambre park. pic.twitter.com/9Xe2pW1qNv

BELGIUM: Police were deployed to disperse people in the Bois de la Cambre park and gardens. pic.twitter.com/ZUofGsCGR2

ZOBACZ: Belgia: 70 tys. dawek więcej. "Superstrzykawki" pomagają w szczepieniach

Według AFP spotkanie rozpoczęło się w spokojnej atmosferze w słoneczny dzień. „"esteśmy tutaj, aby bronić naszej wolności. Maski? Nie, już jej nie noszę, chcę być wolny" - powiedział 18-letni licealista.

Napięcie zaczęło rosnąć wraz z pojawieniem się policyjnych furgonetek. Słychać było okrzyki: "Wolność, wolność!". Nad parkiem pojawił się policyjny helikopter.

Premier Belgii Alexander De Croo wezwał w piątek do rezygnacji z udziału w "imprezie" zorganizowanej za pośrednictwem sieci społecznościowych w Bois de la Cambre.

- Tego typu imprezy organizowane są przez niektórych w celu zdestabilizowania podejścia (do pandemii) w naszym kraju, które mimo wszystko było bardzo rozsądne i bardzo spokojne w porównaniu z innymi krajami – powiedział szef rządu.

Na Hermannplatz w Berlinie rozpoczęła się w sobotę wieczorem "Rewolucyjna Demonstracja 1 Maja", do której wezwały ugrupowania radykalnie lewicowe i imigranckie. W kierunku policjantów rzucono petardę, rannych zostało kilku funkcjonariuszy.

Od rana w stolicy Niemiec odbyło się już kilkanaście manifestacji, w większości były spokojne.

ZOBACZ: Plenerowa impreza i śmierć 17-latki. Co spotkało Paulinę?

Uczestnicy "rewolucyjnego" protestu maszerują z Hermannplatz na Oranienplatz w dzielnicy Kreuzberg. Ponieważ nie zachowano procedur bezpieczeństwa, początek demonstracji został opóźniony. Na czele manifestacji widoczne były flagi palestyńskie i kurdyjskie. Plakaty oskarżają Izrael o apartheid. Są też transparenty o treści: "Uderzcie razem! Przeciwko ich kryzysowi".

Krótko przed godz. 20 policja berlińska poinformowała na Twitterze, że w kierunku funkcjonariuszy została rzucona petarda, trzech policjantów zostało rannych.

We Francji pokojowe początkowo demonstracje pierwszomajowe przekształciły się w sobotę w starcia policji z anarchistami z BlackBlok i uczestnikami ruchu żółtych kamizelek. Funkcjonariusze zatrzymali w Paryżu 34 osoby, do tłumienia zamieszek użyto gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Do najpoważniejszych incydentów doszło w Paryżu i Lyonie. W stolicy demonstrację zabezpieczało 5 tys. funkcjonariuszy, zamknięto kilka stacji metra w centrum miasta.

ZOBACZ: Węgrzy otworzyli kąpieliska, zoo i restauracje. Wstęp dla zaszczepionych

W Paryżu aktywiści z BlackBlok obrzucali policjantów racami i kamieniami. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, armatek wodnych i granatów hukowych. Demonstranci rozbijali witryny sklepowe, przystanki autobusowe, a także okna w banku Societe Generale w 11. dzielnicy Paryża. Protestujący zaatakowali również pod koniec demonstracji ciężarówki związkowców z CGT.

Riot police scuffled with protesters and fired tear gas to disperse crowds during traditional May Day marches in Paris. Thousands joined marches across France despite lockdown restrictions, demanding social and economic justice https://t.co/q06Dcs00Me pic.twitter.com/YIiWdsHsmB