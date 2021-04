Deklaracja ideowa PO. Dokument ma być gotowy pod koniec maja

Czwartkowe posiedzenie Rady Krajowej Platformy zostało podzielona na dwie części - w pierwszej, otwartej dla mediów, głos zabrali lider PO Borys Budka, prezydent Warszawy Trzaskowski oraz wiceprezydent Kielc Agata Wojda, która przedstawiła uchwałę o wsparciu dla samorządów. Drugą część, już niejawną, poświęcono na dyskusję wewnętrzną.

Mowa była między innymi o powstającej od kilku miesięcy nowej Deklaracji Ideowej Platformy. Stan prac nad dokumentem zaprezentował wiceszef partii Tomasz Siemoniak. - Relacjonował kilka miesięcy spotkań, w których brało udział ponad tysiąc członków, kilkaset osób zgłosiło swoje uwagi i propozycje. Jest to więc jedna z bardziej demokratycznych procesów przyjmowania dla nas dokumentu - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

"Wszystko zależy od rozwoju pandemii"

Zdecydowanie krytyczne wobec linii kierownictwa partii wystąpienie miał przedstawić jedynie senator Bogdan Zdrojewski. Krytykował m.in. to, że wiceprzewodniczący partii i szef zespołu pracującego nad Deklaracją Ideową Tomasz Siemoniak nie przedstawił w czwartek żadnego, nawet roboczego tekstu deklaracji, a jedynie zapowiedział, że będzie on gotowy pod koniec maja.

Grabiec przyznał, że projektem Deklaracji ma się dopiero za kilka tygodni zająć Zarząd Krajowy, a następnie Rada Krajowa i Konwencja Platformy. - Konwencja to najwyższe ciało statutowe Platformy - chodzi o to, by każdy członek Platformy mógł się podpisać pod tym dokumentem, uznając go za swój - zaznaczył Grabiec.

ZOBACZ: Budka: Lewica przeszkodziła samorządom w negocjacjach

Terminów obrad Rady i Konwencji jeszcze nie ma. - Wszystko zależy od rozwoju pandemii - powiedział jeden z polityków PO.

"Błędy Lewicy to są także błędy Platformy"

Zdrojewski miał krytykować też fakt, że lider partii Borys Budka w swym wystąpieniu skupił się na "zdradzie" Lewicy i zawarciu przez to ugrupowanie "separatystycznego" porozumienia z PiS. Senator miał powiedzieć, że błędy Lewicy czy jakiejkolwiek partii opozycyjnej to są także błędy Platformy, bo obciążają całą opozycję i że nie należy liczyć, że PO w jakikolwiek sposób zdyskontuje błędy Lewicy.

Zdrojewski miał też zwracać uwagę, że o ile Platforma jest prosamorządowa, o tyle samorządowcy wcale tak chętnie Platformy nie popierają, są jedynie w opozycji wobec rządu, ale wolą tworzyć własne struktury. Senator mówił też, że PO musi być prodemokratyczna, proekologiczna, proeuropejska i prosamorządowa.

ZOBACZ: Rada Krajowa PO. Borys Budka: zwycięstwo w Rzeszowie to początek końca rządów obecnej władzy

Poza Zdrojewskim głos zabrało kilkanaście osób, które odnosiły się zarówno do dyskusji nad kształtem Krajowego Planu Odbudowy, jak i sytuacji wewnętrznej w PO. Żaden głos nie był jednak tak krytyczny - lider PO Borys Budka miał zresztą komentować wszystkie wystąpienia, nie skomentował tylko właśnie Zdrojewskiego. W

kontekście KPO, pojawiły się głosy, że wobec porozumienia PiS i Lewicy Platforma powinna wstrzymać się we wtorkowym głosowaniu nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o systemie zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają zostać rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Podczas Rady Krajowej nie pojawił się temat ewentualnego odejścia Borysa Budki i nowych wyborów przewodniczącego jeszcze w tym roku.

WIDEO - Wypadek w Lubuskiem. Ojciec zginął na oczach dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP