Budka: Lewica przeszkodziła samorządom w negocjacjach

Lewica, dogadując się z rządem w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, przeszkodziła polskim samorządom, które dobrze negocjowały w komisji rządu i samorządowców, a dzisiaj to pole do negocjacji zostało zamknięte - mówił w piątkowym programie "Graffiti" przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Lider PO Borys Budka zapowiedział w czwartek złożenie w Sejmie projektu "ustawy gwarancyjnej" ws. wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Krajowej PO apelował też do liderów Lewicy, którzy porozumieli się w tej sprawie z rządem, by "nie paktowali z diabłem".

Jak dodał, "ze smutkiem trzeba stwierdzić, że część opozycji zapisała się do rządu". - Dziś sejmowa Lewica staje się koncesjonowaną opozycją dla kilku przywilejów władzy - ocenił Budka. Lider PO zwrócił się z apelem do wyborców Lewicy, by "wpłynęli na swoich liderów". - Jest jeszcze czas, by wrócić do dobrej współpracy ugrupowań demokratycznych.(...) Nie trzeba iść na kompromisy z władzą, nie trzeba paktować z diabłem; trzeba wspólnie walczyć z niesprawiedliwością i złem - przekonywał.

Zwrócił się też bezpośrednio do liderów Lewicy. - Z Rzeszowa, z tego miejsca, w którym pokazaliśmy zjednoczoną opozycję: zatrzymajmy razem ten zły rząd szkodzący Polsce. Zadbajmy o to, by Fundusz Odbudowy naprawdę trafił do Polaków. Od samego początku o tym mówimy - razem postawmy twarde warunki, przeprowadźmy przez Sejm ustawę gwarancyjną, która uwzględniając rolę samorządu i postulaty opozycji, organizacji samorządowych zapewni uczciwe, sprawiedliwe i w pełni kontrolowane podzielenie tych miliardów z Unii Europejskiej - apelował lider Platformy.

zdr/ Polsat News