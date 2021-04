Müller: polską racją stanu jest przyjęcie środków unijnych i realizacja dużego planu inwestycyjnego

Polską racją stanu jest to, żeby przyjąć środki unijne, żeby duży plan inwestycji był przyjęty i realizowany - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

W czasie konferencji prasowej rzecznik rządu był pytany o stosunek Solidarnej Polski do Krajowego Planu Odbudowy. - Solidarna Polska dzięki temu, że tworzy rząd Zjednoczonej Prawnicy ma możliwość realizowania kluczowych spraw dla interesu Polski - oświadczył Müller.

Jak zaznaczył, "faktycznie jest zasadnicza różnica zdań pomiędzy nami a Solidarną Polską". - To nie zmienia faktu, że my mimo wszystko będziemy dalej kontynuowali reformy i będziemy realizować polską rację stanu poprzez to, że będziemy mogli zgadzać się w ponad 90 procentach innych spraw - powiedział rzecznik rządu.

Podkreślił, że "polską racją stanu jest to, żeby przyjąć środki unijne, żeby duży plan inwestycji, plan Marshalla był przyjęty i realizowany przez Polskę".

ms/PAP